Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Van'ın Muradiye ilçesine atanan Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu için veda yemeği verildi.
Badem Adası Konukevinde gerçekleştirilen programda, ilçedeki hizmetleri dolayısıyla Türkmenoğlu'na plaket takdim edildi.
Programa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Ağın SYDV Müdürü Dursun Kara ve kurum temsilcileri katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Türkmenoğlu'na Veda Yemeği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?