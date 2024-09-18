Kaymakam Yılmaz Sürücülerle Kahvaltıda Buluştu

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Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve beraberindeki heyet okul servis minibüsleri ve şehir içi dolmuş sürücüleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından bir otelin toplantı salonunda düzenlenen kahvaltıda, ilçede taşımacılık yapan okul servis minibüsleri ve şehir içi dolmuş şoförlerine çalışma kuralları, trafik güvenliği ve yeni uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Kaymakam Enver Yılmaz, sürücülere, "Bizler en kıymetli canlarımızı, yavrularımızı sizlere emanet ediyoruz, her uyacağınız kuralın hayati önemi olduğunu asla unutmayın ve uygulayın." dedi.

Toplantıya, Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, DSİ 74.Şube Müdürü Göktuğ Yılmaz, Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İrfan Erbaş, öğrenci servis ve şehir içi dolmuş sürücüleri katıldı.