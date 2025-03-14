Kaynak Tekniği'nde Grev Sonrası Anlaşma

(İSTANBUL) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, 43 gündür işçilerin grevde olduğu Kocaeli Çayırova'daki Kaynak Tekniği'nde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kocaeli Çayırova'da faaliyet gösteren Kaynak Tekniği'nde işçiler, hakları için 43 gündür grevdeydi. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, bugün işverenle uzun saatler süren görüşmelerin sonunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Sendikanın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Böylece 300'e yakın işçinin çalıştığı Kaynak Tekniği işyerinde işçiler ilk toplu sözleşmelerini imzalamış oldu. Toplu iş sözleşmesi imzalanmadan önce gelinen aşama bütün ayrıntılarıyla önce İşyeri Komitesi ile paylaşıldı. İşyeri Komitesinin onay vermesinin ardından son durum grevdeki işçilere aktarıldı, işçilerin görüşleri alındı. İşçilerin coşkulu onayı sonrasında, toplu sözleşmenin imzalanması yolunda iradenin ortaya çıkması üzerine toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşyerinde ilk defa imzalanan toplu sözleşmemizle üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında birçok önemli kazanım sağlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi, bütün zorluklara karşın 43 gündür onurlu ve kararlı bir direniş sergileyen Kaynak Tekniği işçilerine ve tüm işçi sınıfına hayırlı olsun. Bu süreçte bizimle birlikte olan, dayanışmalarını esirgemeyen tüm emek dostlarına teşekkür ederiz. Kaynak Tekniği işçileri kazandı, tüm işçi sınıfı kazandı."