Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami inşaatının iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Orta Mahalle'deki Cedit Camisi inşaatının iskelesinde çalışan sıva ustası, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan işçi, ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kaynarca'da İşçi Iskeleden Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?