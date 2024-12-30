Sakarya'da kadın cinayeti: Polise teslim oldu - Son Dakika
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Sakarya'da kadın cinayeti: Polise teslim oldu

Sakarya\'da kadın cinayeti: Polise teslim oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, İskender K. adlı bir kişi, eşi Simge K.'yı öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.12.2024 16:46
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir kişi, karısını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen İskender K. (42), eşi Simge K'yi (31), ilçede bulunan Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söyledi. Emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede araştırma yapıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Araştırmalar sonucu boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadın cesedi bulundu. Savcılığın talimatıyla, olay yerinde başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da kadın cinayeti: Polise teslim oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Filozof sn.:
    Ülkede ekonomik sıkıntılar o hale geldiki intiharlar cinnet cinayet korkunç derecede arttı yöneticimizde hala tık yok durum vahim 14 9 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Erdoğan kendi milletini bıraktı Suriye’nin geleceği ile uğraşıyor bir bak memleketine bir bak deyyüz 12 9 Yanıtla
  • aref karaca:
    Biz çok namusluyuz çok durustuz de ekonomi yüzünden bunları yapıyoruz vay aminakayayim daha neler duyacağız namussuzlugunuzu daha nelere bahane uyduracaksiniz bakalim 3 0 Yanıtla
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