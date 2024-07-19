Kayseri'de 1 Kilo 223 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpeği kullanılarak yapılan aramalarda 1 kilo 223 gram uyuşturucu madde geçirildi.
Operasyonda "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler D.K, M.Y.A, M.K, B.P, D.Ç. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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