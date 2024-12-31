Kayseri'de 2024-2025 Projeleri Toplantısı - Son Dakika
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Kayseri'de 2024-2025 Projeleri Toplantısı

Kayseri\'de 2024-2025 Projeleri Toplantısı

Başkan Büyükkılıç, 2024 projelerini gözden geçirip 2025 yatırımlarını planladı.

31.12.2024 14:18
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bürokratlarıyla bir araya gelerek 2024 projelerini gözden geçirerek 2025 yılı yatırımlarını planladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç başkanlığında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen, Mustafa Türkmen ile Mücahid Soyak, daire başkanları, KASKİ, KCETAŞ, Ulaşım AŞ, Erciyes AŞ ve Spor AŞ genel müdürlerinin katılımıyla Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, şehrin geleceği adına atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Toplantıya ilişkin konuşan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılı projelerini değerlendirmek ve 2025'te hayata geçirecekleri yatırımları planlamak amacıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceklerini belirtti.

Kayseri'nin zenginliklerini ve kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşlara kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade eden Büyükkılıç, projelerin şehre değer katacak şekilde tasarlandığını kaydetti.

Toplantıda, gelecek dönemde Kayseri'de yapılacak turizm, sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı, spor ve diğer önemli projelerle ilgili detaylar ele alındı ve bu projelerin şehre katacağı katkılar görüşüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 2024-2025 Projeleri Toplantısı - Son Dakika

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