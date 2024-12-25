Kayseri'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.D, "hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. ile "yağma" suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası olan H.B. yakalandı.

Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.