Kayseri'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.D, "hırsızlık" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. ile "yağma" suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası olan H.B. yakalandı.
Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?