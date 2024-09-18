Kayseri'de 3 Kişinin Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de 3 Kişinin Ölümü Davası Devam Ediyor

Kayseri\'de 3 Kişinin Ölümü Davası Devam Ediyor

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 akrabasını öldüren firari sanıkla 5 kişi yargılanıyor; yakalanması bekleniyor.

18.09.2024 12:50
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Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari sanık ile ona yardım ettikleri öne sürülen 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki sanık O.Y, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, firari sanık M.Y'nin yakalanmasını beklediklerini belirtti.

Müştekiler, hakkında kırmızı bülten çıkarılan M.Y'nin bir an önce yakalanmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklardan 2'sinin "azmettirme" ve "yardım etme" suçlarından tutuklanmasını isteyen müştekiler, adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

Karşı tarafın kendilerini tehdit ettiğini öne süren müştekiler, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmadan sonra adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan müşteki A.Y, olayda 19 ve 29 yaşındaki 2 evladı ile kardeşini toprağa verdiğini söyledi.

Olayın üstünden 3 yıl geçtiğini anımsatan A.Y, şunları kaydetti:

"Devlet büyüklerimizin sesimizi duymasını istiyorum. Çocuğum öğrenciydi, benim çocuklarım ne yapmış, onu söylesinler? Suçları neymiş? Miras davası deniyor. Kardeşim Serdar Y. mal mı bölüşmüş bunlarla miras davası deniliyor. Ondan ne istemişler? Benim 19 yaşındaki çocuğum parayı, malı ne bilsin, öğrenciydi. Onu kolejlerde okuttum. Paranın anlamını bilmeyen bir çocuktan ne istemişler? Miras davası deniliyor ama biz bunların cevabını hiçbir yerde bulamıyoruz. 3 can gitti. Güpegündüz, şehrin ortasında. Katil elini koluna sallayarak yurt dışına kaçtı. Kaçıran, azmettiren ortada. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

Maktul Serdar Y'nin ağabeyi S.Y. ise yurt dışına kaçtığı söylenen firari sanığın bir an önce yakalanmasını ve tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak 2022'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.K.Y. ve E.A. ile O.Y, S.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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