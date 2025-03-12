Kayseri'de jandarma ekipleri, 510 paket gümrük kaçağı sigara gele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesinde 2 tırı durdurdu.
Dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine tırlarda yapılan aramada, 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 510 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?