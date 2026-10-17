Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölü ölüp diriliyordum - Son Dakika
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Kalp pili bir günde 60'a yakın şok verdi: Ölü ölüp diriliyordum

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Kalp pili bir günde 60\'a yakın şok verdi: Ölü ölüp diriliyordum
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Kayseri'de kalp yetmezliği nedeniyle kalp pili takılan 64 yaşındaki Mustafa Küçük, bir günde 60'a yakın pil şoklaması yaşadı. İlaca ve şoklamalara yanıt vermeyen hasta, Kayseri Şehir Hastanesi'nde acilen ameliyata alındı; kalbinde ritim fırtınasına yol açan bölgeler ablasyonla yakılınca durumu stabilleşti. Küçük, yaşadıklarını 'Çarpıntı beni öldürüp öldürüp diriltiyordu' sözleriyle anlattı.

Kayseri'de kalbinde pil olan Mustafa Küçük (64), bir günde 60'a yakın pil şoklaması yaşaması nedeniyle ameliyata alındığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan ablasyon (kalpte yakma) işlemiyle sağlığına kavuştu. 

Mustafa Küçük'e, kalp yetmezliği nedeniyle bir süre önce özel bir hastanede kalp pili takıldı. Sonrasında kalbinde çok sayıda şoklama yaşayan Küçük, Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kardiyoloji bölümünde gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ameliyata alınan Küçük'ün, kalp içinin sol karıncık kısmında fırtınaya neden olan bölgelerin haritası çıkarıldı ve şoklamaya yol açan alanlar tespit edildi. Bu bölgelere uygulanan ablasyon işlemiyle kalbindeki şoklamayı atlatan Küçük, sağlığına kavuştu.

Süreci anlatan Mustafa Küçük, "10 yıldır kalp hastasıyım. Dört gün önce çok sıkıntılıydım. Kalbim yıldırım gibi çarpıyordu. Çarpıntı beni öldürüp öldürüp diriltiyordu. Hocam sayesinde inşallah iyi olacağım" diye konuştu.

BİR GÜNDE 60'A YAKIN ŞOKLAMA

Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Serhat Karadavut "Hastamız 64 yaşında. Daha önce kalp yetmezliği nedeniyle takılan bir kalp pili var. Çoklu şoklama şikayetiyle bize geldi. Bu tür hastaları öncelikle yatırıp ventriküler taşikardi (VT) fırtınasını yoğun bakımda ilaçla durdurmaya çalışıyoruz ve genellikle de yanıt alıyoruz. Pili olduğu için şoklayarak da durdurabiliyor. Ancak hastamızda ilaca ya da çoklu şoklamalara rağmen VT fırtınasını durduramadık. Hatta bir günde 60'a yakın şoklaması oldu, daha sonrasında zaten pili bitti. VT fırtınasında kalbin hızı 180-200'e çıkıyor, hastanın tansiyonu düşüyor ve bu nedenle bilinci bozuluyor. Hastayı acilen operasyona aldık. Kalp içinin sol karıncık kısmında fırtınalara neden olan bölgelerin haritasını çıkararak ilgili alanları bulduk. Bu bölgelere ablasyon işlemi uyguladıktan sonra hastanın fırtınası durdu ve durumu stabilleşti. Pili bittiği için de ilerleyen süreçte pil değişimi planladık" dedi.

"TEDAVİ OLMASAYDI HASTAYI KAYBEDEBİLİRDİK"

Doç. Dr. Karadavut, Kayseri Şehir Hastanesi'nde bu tür operasyonların yapılabilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Bu tedavi uygulanamıyor olsaydı, şoklamalara ve ilaca yanıt verilmediği için ciddi bir problem ortaya çıkardı. Kalp hızının 180-300'e çıkması, daha sonra kalp durmasına neden olup hastanın hayatını kaybetmesine yol açabilirdi. O açıdan hayati bir öneme sahipti. Yaptığımız işlem hastamıza hayati bir katkı sağladı" dedi.

"KALPTE ŞİKAYET VARSA KENDİNİZİ ZORLAMAYIN"

Ritim bozukluklarının halk arasında kalp kriziyle karıştırıldığını, ancak bunun farklı bir durum olduğunu vurgulayan Karadavut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yoğun efor sonrasında yükselen kalp hızı, özellikle genetik yatkınlık da varsa ani bir elektriksel bozulmaya yol açabiliyor. Kalbin bir nevi kısa devre yapması gibi kalp hızı 250'ye kadar çıkabiliyor. Bu durum hastada kalp durması meydana getirip can kaybına yol açabiliyor, bu yüzden çok önemli. Spor yaparken 'Ben zorladıkça kalbimi açarım, daha da iyi olur' dememek, kalpte bir şikayet hissedildiği an vücudu zorlamamak büyük önem taşıyor."

Kaynak: DHA
Kalp YetmezliğiMustafa KüçükKayseriSağlıkGüncelYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • vedat cici vedat cici:
    tamam da obür taraftan bahset 1 2 Yanıtla
    Güray Dilli Güray Dilli:
    Evet. Öteki taraf var mı yok mu . Ne görülüyor. Bilelim 0 0
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