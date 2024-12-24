Kayseri'de 80 Yaşındaki Kadın Ev Girişinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de 80 Yaşındaki Kadın Ev Girişinde Ölü Bulundu

Kayseri\'de 80 Yaşındaki Kadın Ev Girişinde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde ilaç almak için evden çıkan 80 yaşındaki Hamıza Adıbelli, bir evin girişinde ölü bulundu. Yaşlılık nedeniyle ölmüş olabileceği düşünülüyor.

24.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:15
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KAYSERİ'de, ilaç almak için evden çıkan Hamıza Adıbelli (80), bir evin girişinde ölü bulundu.

Talas ilçesi Harman Mahallesi Erhan Caddesi'ndeki evin girişinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin Hamıza Adıbelli olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Adıbelli'nin sabah saatlerinde ilaç almak için evinden çıktığı öğrenildi.

Polis, Adıbelli'nin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle ölmüş olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 80 Yaşındaki Kadın Ev Girişinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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