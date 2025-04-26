Kayseri\'de Açık Hava Sınıfları

Kayseri'de Nesrin Boysan Anaokulu'ndaki öğrenciler bazı dersleri açık hava sınıflarında işliyor.

Anaokulunda eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların doğayla bağ kurması amacıyla açık hava sınıfları oluşturuldu.

Bu kapsamda çocuklar, öğretmenleri eşliğinde belirlenen zamanlardaki bazı dersleri doğada işliyor ve keyifli zaman geçiriyor.

Okulda, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini desteklemeye yönelik kulüp faaliyetlerinin başlatılması da planlanıyor.

Ayrıca okul yönetimi, açık hava kütüphanesine kanserden kaybettikleri öğretmenleri Esma Sönmez'in ismini verdi.