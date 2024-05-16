Kayseri'de Ailesi Tarafından Evlatlık Verilen Kadın, Öz Babasını Öldürdü - Son Dakika
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Kayseri'de Ailesi Tarafından Evlatlık Verilen Kadın, Öz Babasını Öldürdü

Kayseri\'de Ailesi Tarafından Evlatlık Verilen Kadın, Öz Babasını Öldürdü

Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık A.E. duruşmaya katılmazken, mahkeme heyeti akıl sağlığına ilişkin raporun beklendiğini belirtti. Sanık avukatı ise müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin dosyanın dava dosyasına eklenmesini talep ederek tahliye istedi. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

16.05.2024 16:03
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Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.E. katılmadı, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklendiğini zapta geçti.

Sanık avukatı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne 2 hafta önce sevk edilen ve psikiyatri servisinde tedavi gören müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin dosyasının dava dosyasına eklenmesini talep ederek bu süreçte sanığın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, 2 Şubat 2023'te, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüştü.

Kaynak: AA

Kayseri, Mahkeme, Adli Tıp, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Ailesi Tarafından Evlatlık Verilen Kadın, Öz Babasını Öldürdü - Son Dakika

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