Kayseri'de Asfalt Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
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Kayseri'de Asfalt Yenileme Çalışmaları

Kayseri\'de Asfalt Yenileme Çalışmaları

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de asfalt ve altyapı yenileme çalışmalarını inceledi, hız kurallarına uyulmasını önerdi.

15.09.2024 16:19
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye tarafından gerçekleştirilen asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, çalışmaları kısa sürede tamamlama gayretinde bulunduklarını ifade etti.

Yol konforu ve standartlarının artması dolayısıyla sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uymaları tavsiyelerinde bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şu anda Nazım Bey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasında 3 kilometrelik mesafeyi içeren ana arterimizin yenileme çalışmasındayız. Tabii ki zaman içerisinde burada yıpranma, altyapının yetersizliği söz konusu olunca hem altyapısını hem asfaltını yeniliyoruz. Vatandaşımızı trafikten alıkoymadan kısa sürede yapmaya ve özen göstererek Kayseri'mize yakışır bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz.Toplamda 6 bin ton asfalt serilmiş olacak. Yaklaşık 20 milyon liralık bir altyapı bölge çalışmasıyla sonuçlanmış olacak."

Kaynak: AA

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