Kayseri'de Bıçakla Öldürme Davası: Müebbet Hapis İstemi - Son Dakika
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Kayseri'de Bıçakla Öldürme Davası: Müebbet Hapis İstemi

Kayseri\'de Bıçakla Öldürme Davası: Müebbet Hapis İstemi

Kayseri'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu, 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, geçen yıl bir tartışma sonrası meydana geldi.

06.01.2025 16:03  Güncelleme: 16:04
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KAYSERİ'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un (27) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu, 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da saat 21.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut ile Oğuz İ. ve Mustafa İ. kardeşler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oğuz İ. ve Mustafa İ., bıçakla Akbulut'u yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akbulut'un ölümü sonrası polis ekipleri, Oğuz ve Mustafa İ. kardeşler ile olay sırasında yanlarında olan kuzenleri İrem K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Oğuz İ. tutuklandı, ağabeyi Mustafa İ.'ye ev hapsi verilirken, kuzenleri İrem K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 3 şüpheli hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Oğuz İ., "Hasan Hüseyin ağabeyimi darbetti. Ağabeyim Mustafa da ona yumruk attı. Hasan Hüseyin bıçağını çıkarıp ağabeyime sallamaya başladı. Ben de elinden almak için hamle yaptım. Yanlışlıkla bacağına girdi. Olaydan dolayı pişmanım. Olay bir anda yanlışlıkla oldu. Suçsuzum" dedi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hüseyin Ali, Politika, 3-sayfa, Kayseri, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Bıçakla Öldürme Davası: Müebbet Hapis İstemi - Son Dakika

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