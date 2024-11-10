Kayseri'de Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Kayseri'de bir sitenin bahçesinden yapılan bisiklet hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önlemek ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, bir sitenin bahçesinden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için başlattı.

Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının G.A. (32) olduğunu belirledi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayın ardından bisiklet de sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı sitenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kayıtlarda şüphelinin site bahçesinden bisikleti alarak uzaklaştığı görülüyor.