Kayseri'de cinsel istismar davası - Son Dakika
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Kayseri'de cinsel istismar davası

Suriye uyruklu sanığın amcasının kızına cinsel istismarı nedeniyle yargılanması başladı.

20.02.2025 18:50
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Kayseri'de, amcasının kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriye uyruklu sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık İ.A. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme başkanının, daha önce alınan ifadesinde suçlamaları kabul ettiğini hatırlatması üzerine sanık, tercümanın söylediklerini yanlış çevirdiğini, şimdiki ifadesinin doğru olduğunu öne sürdü.

Müşteki avukatı ise mağdur ile ailesinin 5 Kasım 2024'te gönüllü geri dönüş kapsamında ülkeleri Suriye'ye döndüğünü, kendileri ve yakınlarına ulaşamadığını belirtti.

Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, cezalandırılmasını istedi.

Bir tanığın dinlendiği duruşmada, savcı esasa ilişkin mütalaasında, olaydan önce de mağdura yönelik çok sayıda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırmasını talep etti.

Mağdur ve ailesinin bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın da sonraki duruşmada mahkeme salonunda hazır bulunma talebini kabul etti. Heyet, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde amcasının kızı M.A'ya (8) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A. (27), 1 Temmuz 2024'te tutuklanmıştı. İstismar iddiasının ardından kentte olaylar çıkmış, çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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