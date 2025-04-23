TOPRAĞA VERİLDİ
Kayseri'de 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu'nun (65) cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı sonrası Köstelekoğlu, Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Düşen Kadın Toprağa Verildi - Son Dakika
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