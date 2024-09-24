Kayseri'de 40 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Develi ilçesi arasında nakliyecilik yapan bir aracı durdurarak, kontrol etti.
Aramada, 40 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlere sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Düşük Sigaraya Operasyon - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?