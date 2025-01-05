Kayseri\'de Düşürülen Cüzdan Sahibine Ulaşarak Teslim Edildi

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Kayseri Ulaşım AŞ'nin raylı sistem araçlarından birinde düşürülen cüzdan, kamera kayıtları incelenerek 71 yaşındaki Emine Küçükşahin'e teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tramvayların birinde düşürülen cüzdan, bir vatandaş tarafından güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Güvenlik ekipleri, cüzdanın içinde bir miktar para olduğunu tespit ederek, sahibini bulmak için Kart38 işlem merkezi ile tramvaydaki kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler, cüzdanı içindeki parayla sahibi olduğunu belirledikleri 71 yaşındaki Emine Küçükşahin'e teslim etti.

Küçükşahin, kaybettiği cüzdanı için üzüldüğünü ve ağladığını belirterek, Kayseri Ulaşım AŞ ekiplerine ve cüzdanı bulan duyarlı yolcuya teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimizin güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde seyahat etmeleri için hizmet veren Ulaşım AŞ'miz örnek bir davranışa sahne olurken, yolcularımıza verdiği güveni de bir kez daha ortaya koydu. Cüzdanını raylı sistem aracında düşüren Emine teyzemiz duyarlı bir vatandaşımızın vesilesiyle içinde bir miktar para bulunan cüzdanına kavuştu. Ulaşım AŞ'mizin güvenlik sistemleri üzerinden titiz bir çalışma yürüten ekiplerimiz Emine teyzemizin yüzünü güldürdü. O da bizlere bolca dua etti, biz de kendisine teşekkür ediyor sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz."