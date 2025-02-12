Kayseri'de Eğitime Kar Engeli

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Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, ana okulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Ayrıca açıklamada malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.