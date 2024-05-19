Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde rahatsızlanan kişi yaşamın yitirdi.
Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında yaşayan M.E. rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede M.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.E'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Evde Rahatsızlanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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