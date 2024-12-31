Kayseri\'de FETÖ Üyesi İki Kişi Yakalandı

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KAYSERİ'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapisle aranan H.Ö. (51) ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D. (56), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapisle aranan H.Ö. ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı. Yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.