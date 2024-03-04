Kayseri'de 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri\'de 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.G'nin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon sonucunda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

04.03.2024 13:05  Güncelleme: 13:09
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Kayseri'de hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güvenlik, Cezaevi, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika

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