Kayseri'de firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri\'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.E, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Ekipler, firarinin adresini tespit ederek operasyon düzenledi ve hükümlü gözaltına alındı.

22.05.2024 22:41
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hakkında 14 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 11 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin adresini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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