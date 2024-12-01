Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 20 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek, yer temin etmek" suçlarından 20 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (36) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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