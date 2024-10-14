Kayseri'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'nin saklandığı adresler tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlülerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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