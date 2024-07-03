Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı
KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı.
Kayseri'de akşam saatlerinde şimsekler etkisini gösterdi. Şimşeklerle beraber gece gündüze dönerken, görsel şölen oluştu. Develi ilçesinde etkili olan ve art arda çakan şimşeklerde objektiflere yansıdı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi günü de etkili olacağı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?