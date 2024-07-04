Kayseri'de Genç Çiftçilere Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi - Son Dakika
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Kayseri'de Genç Çiftçilere Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitimi

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve pazar payı' eğitim seminerinde, genç çiftçilere tarımsal projelerle ülke ekonomisine katkı sağlama fırsatı sunuldu. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilere desteklerinin süreceğini belirtti. Seminere, ziraat mühendisleri ve ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

04.07.2024 13:19
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye tarafından genç çiftçilere yönelik "Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve pazar payı" eğitim semineri düzenlendi.

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Köyümde hayat var projesi" kapsamında düzenlenen seminerinde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarımsal projelerle gençlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Amaçlarının ürün çeşitliliğini artırarak, çiftçilere ek gelir sağlamak olduğunu belirten Çolakbayrakdar, "Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da her şartta ve zamanda çiftçilerimizin yanında ve destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından ziraat mühendisleri Bilal Demir ve Hasan Aslancan katılımcılara bilgiler aktardı.

Seminere, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ve genç çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

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