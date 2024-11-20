Kayseri\'de Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı

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KAYSERİ'de nefes borusuna şeker kaçan kişi, Büyükşehir Belediyesi vale personeli Emre Aysel tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile yürüyen ve ismi öğrenilemeyen genç, bir anda fenalaştı. Nefes borusuna şeker kaçtığı öğrenilen kişiyi, bölgede vale hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi personeli Emre Aysel fark ederek yardıma koştu. Emre Aysel, 'Heimlich manevrası' uygulayarak, şekerin çıkmasını sağladı. Genç, hayatını kurtaran Aysel'e sarılarak teşekkür etti.

Haber-Kamera: KAYSERİ,