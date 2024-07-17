Kayseri'de Husumetli Olduğu Yöneticinin Eşini ve Çocuklarını Öldürmeye Teşebbüs Eden Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Husumetli Olduğu Yöneticinin Eşini ve Çocuklarını Öldürmeye Teşebbüs Eden Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kayseri\'de Husumetli Olduğu Yöneticinin Eşini ve Çocuklarını Öldürmeye Teşebbüs Eden Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kayseri'de bir apartmanda husumetli olduğu yöneticinin eşini bıçaklayarak öldüren ve çocuklarına da saldıran Mustafa Kayakıran, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, mahkemede komşularının kendisini rahatsız ettiğini öne sürerek savunma yaparken, mahkeme heyeti ise sanığa hiçbir indirim uygulamadı.

17.07.2024 13:55
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KAYSERİ'de husumetli olduğu yöneticinin eşi, karşı komşusu Nazan Çatbaş'ı (39) bıçaklayarak öldürüp, 2 çocuğunu da öldürmeye teşebbüs eden Mustafa Kayakıran (27), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Ekim 2022'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanda yönetici olan Mehmet Çatbaş ile karşı komşuları arasında, binadaki bir kapının kırılması nedeniyle husumet oluştu. Çatbaş'ın eşi Nazan Çatbaş, asansörden inip, binanın önüne çıktığında karşı komşularının oğlu Mustafa Kayakıran ile karşılaştı. Çatbaş, Kayakıran'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çatbaş, hayatını kaybetti. Nazan Çatbaş'ın çocukları A.Ç. ve Ö.Ç.'ye di bıçaklamaya kalkışan Mustafa Kayakıran, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Kayakıran hakkında Nazan Çatbaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, 2 çocuğuna karşı eylemi nedeniyle de 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldı.

'UZAK DURMAYA BAŞLADIM'

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Kayakıran, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, ölen Çatbaş'ın şikayetçi yakınları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Komşularının kendisini rahatsız ettiğini öne süren sanık Kayakıran, "Karı-koca elektriğimi kesiyorlardı. Her seferinde sığınağa inmek zorunda kaldım. Balkona çıktığımda bana bir kez kazma-kürek gösterdiler. Uzak durmaya başladım. Askerden yeni gelmiştim. Psikolojim yerinde değildi. Elektriği kesenleri birkaç kez uyardım. Çocuklarına bir müdahalem olmadı" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Kayakıran'ı, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın devam etmekte olan ceza davaları, geçmişten gelen suç işleme kastı, kişiliği ve pişmanlığının olmadığı gerekçeleriyle hiçbir indirim maddesi uygulamadı. Heyet, sanık Kayakıran'ı ayrıca ölen Çatbaş'ın çocukları A.Ç. ve Ö.Ç.'ye karşı eylemlerinden dolayı da 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2 kez 14 yıl olmak üzere toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

Kayseri, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Husumetli Olduğu Yöneticinin Eşini ve Çocuklarını Öldürmeye Teşebbüs Eden Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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