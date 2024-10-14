Kayseri'de Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Kayseri\'de Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Kocasinan'da 20 ton etil alkol ve ruhsatsız tüfek bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

14.10.2024 22:49
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmenin deposunda, temizlik malzemesi etiketi ile satışa hazırlanan 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gömeç Mahallesi'nde bir işletmenin deposunda kaçak alkol üretildiği ve temizlik malzemesi etiketiyle satışa sunulduğu bilgisi üzerine depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, 8 tank içerisinde 20 ton etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda M.T. ve M.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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