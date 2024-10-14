Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında aranan 17 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 2 tabanca, 69 bin 800 makaron, 750 bandrol, 1866 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Operasyonlarda, aranan 17 kişi yakalandı, 15 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 17 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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