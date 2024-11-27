Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hazarşah Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 elektronik sigara basma makinesi, 120 bin 200 boş makaron, 50 bin dolu makaron, 139 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç.A. ve M.D işlemler için jandarmaya götürüldü.