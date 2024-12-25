Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şeker Mahallesi'nde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 83 elektronik sigara ile 4 cep telefonu ve 1 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.C. ve A.K. ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.