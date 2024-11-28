Kayseri'de Kapanan Yollar Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Kapanan Yollar Yeniden Açıldı

Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 973 mahalle yolunun 7,784 km'si ulaşıma açıldı.

28.11.2024 13:48
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Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 7 bin 784 kilometrelik yol ağındaki 973 mahallenin yolu ulaşıma yeniden açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde ve tüm ilçelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 140 personel ve 50 araçla kırsal bölgelerde yoğun mücadele sergileyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları yeniden hizmete açmak için çalışıyor.

24 Kasım'dan bugüne kadar 7 bin 784 kilometrelik yol ağındaki 973 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açan ekipler, son olarak Bünyan'da 4 ve Sarız'da 6 olmak üzere 80 kilometrelik yoldaki 10 mahallede çalışmalarını tamamladı.

Öte yandan, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Trafik Kontrol Merkezi, 159 akıllı sinyalize kavşak, 1600 sensör, 6 değişken mesaj sistemi, 400'ün üzerinde kamera ve 30 personelle vatandaşlara hizmet veriyor.

Trafik akışını izleyen ekipler, karla mücadele sırasında da meydana gelebilecek olumsuz durumlara hızlı müdahale edilmesini sağlıyor.

Kaynak: AA

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