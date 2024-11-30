Kayseri'de Kar Üzerinde Atlı Kayak Keyfi - Son Dakika
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Kayseri'de Kar Üzerinde Atlı Kayak Keyfi

Kayseri\'de Kar Üzerinde Atlı Kayak Keyfi

Kayseri'de yoğun kar yağışından sonra atlı okçuluk spor kulübü üyeleri, atın arkasında kayak yaparak yeni bir deneyim yaşadı. Kulüp üyesi Berkant Koray Yıldırım ve Arif Karakılıç, iki sporu birleştirerek ortaya çıkan atlı kayağı denemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

30.11.2024 14:18  Güncelleme: 14:23
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KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı sonrası atlı okçuluk spor kulübü üyeleri, atın arkasında kayakla kaydı. Kafkas Atlı Okçuluk Spor Kulübü üyesi Berkant Koray Yıldırım, Şehrimizde hem atçılık hem de kayağın önemli bir rolü var. Biz de bunlardan kaynaklı böyle bir şey denedik. İlk defa yapıyoruz. Çok güzel bir duygu dedi.

Kayseri, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun karı fırsat bilen atlı okçuluk spor kulübü üyeleri ve kayak sporcuları, atın arkasında kayak keyfi yaptı. İki sporu birleştirerek ortaya atlı kayağı çıkardıklarını aktaran Kafkas Atlı Okçuluk Spor Kulübü üyesi Berkant Koray Yıldırım, Kafkas Atlı Okçuluk spor kulübünün, atlı okçuluk sporcusuyum. Hem de kayak sporcusuyum. Bu iki sporu birleştirerek ortaya bir şey çıkarmak istedik. Çok da güzel olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra her kar yağdığında da bunları tekrarlayacağız. Şehrimizde hem atçılık hem de kayağın önemli bir rolü var. Biz de bunlardan kaynaklı böyle bir şey denedik. İlk defa yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. Atlı okçuluk sporcusu olduğum için atlarla iç içeyim. Erciyes'te sezon açılmadan önce böyle bir şey yapmayı düşündük. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşmamızın üzerine çok fazla dikkat çekti. Çok güzel yorumlar aldık. Denemek isteyenler oldu. Belki onlarla da yapacağız ifadelerini kullandı.

'İKİSİ BİRLEŞİNCE ÇOK GÜZEL BİR ŞEY ORTAYA ÇIKTI'

Atlı Okçuluk Spor Kulübü üyesi ve kayak sporcusu Arif Karakılıç ise İlk defa kaydık. Arkadaşımızın söylemesi üzerine denemek istedim. Herkese de tavsiye ederim. Yıllardır ata da biniyorum ve kayak yapıyorum. İkisi birleşince çok güzel bir şey ortaya çıktı. Erciyes'in pistleri uzun olduğu için daha iyi ama at arkasında kayak yapmak da ayrı bir deneyim oldu. Hoşumuza gitti. 'At teper mi acaba' diye korkumuz oldu diye konuştu.

Kaynak: DHA

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