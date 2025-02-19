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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ - Hava sıcaklıklarının düştüğü Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla beraber bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarıda, "Bugün (Salı) akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların; Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Kayseri Merkez, Kuzey ve Doğu ilçelerinde ( Sarıoğlan, Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız, Özvatan, Felahiye) zaman zaman kuvvetli (10-20 cm) olmak üzere kar yağışı şeklinde olacağı beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. Uyarıda ayrıca ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, çığ, kar savrulması, çatılardan kar düşmesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.