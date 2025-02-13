Kayseri'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Kayseri'de kar yağışı

KAYSERİ - Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile gece saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor.

Kayseri'de geçen haftadan beri hava sıcaklıklarının düşmesi ile başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent genelinde özellikle gece saatlerinde etkili olan yağış, gün içerisinde de aralıklı olarak devam ediyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeni ile Kayseri'de bugün eğitime de 1 gün ara verildi.

Meteoroloji uyarmıştı

Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarıda, "Çarşamba beklenen kar yağışlarının gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verilmişti.