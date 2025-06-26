Kayseri'de Kardeşler Baba Mesleğini Sürdürüyor

Kayseri'de 3 kardeş, Kayseri Kalesi'nin surlarının dibinde baba mesleği ayakkabı boyacılığını sürdürüyor.

Kayseri Kalesi'nin yanı başındaki yaklaşık 6 bin yıllık geçmişe sahip Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki ayakkabı boyacıları için alan tahsis edildi.

Sabah erken saatlerde boya sandıklarının başına geçen ayakkabı boyacıları, sırtlarını dayadıkları tarihi surların gölgesinde müşterilerini bekliyor.

Bu boyacıların arasında bulunan 70 yaşındaki Necati, 67 yaşındaki Mehmet ve 64 yaşındaki Selahattin Okuducu isimli kardeşler de babalarından devraldıkları mesleği ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Kardeşlerden Mehmet Okuducu, AA muhabirine, 50 yıl önce boya sandığının başına geçerek baba mesleğine başladığını anlattı.

Babalarının 60 yıl ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Okuducu, kalenin surları önünde çalışmaktan keyif aldığını söyledi.

Okuducu, özellikle kış mevsiminde işlerinin daha yoğun olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Müşteriye yetişemediğimiz zaman birbirimize aktarma yapıyoruz. Şu fırça elimden düşene kadar çalışırım. Benim burası aynı zamanda sohbet yeri, zaman geçiyor. Askere gittim geldim. 30-40 senelik müşterilerim var, Kayseri Lisesi'nde talebeydiler, şimdi fabrika sahipleri. Arada bir 'Amca nasılsın?' diye ziyaretime gelirler. Bir anımı anlatayım. Burada o zaman kalenin dibinde oturuyorduk. Çocuk geldi, ayakkabısının rengini değiştirdik. O zaman okula gidiyor. 'Amca gelirim.' dedi. Bekliyorum, bekliyorum gelmiyor. Ondan sonra para da getirmedi. Aradan yıllar geçtikten sonra çocuk geldi, kocaman adam olmuş, iş sahibi olmuş. 'Amca beni tanıdın mı?' dedi, 'Yok' dedim. 'Ben ayakkabımı boyattım, kaçtım. Para da vermedim. Şimdiki fiyattan helalleşelim.' dedi. 'Yok.' dedim ama illa vereceğini söyledi ve 3 mislini verdi. Telefonumu da kaydetti. 'Bir şeye ihtiyacın olursa gel amca, ara. Her zaman emrindeyim.' dedi."

Kardeşleriyle aynı meydanda 42 yıldır ayakkabı boyayan Necati Okuducu da gücü yettiğince mesleğine devam edeceğini dile getirdi.

Mesleğini sevdiğini ve ilk günkü heyecanla yaptığını ifade eden Okuducu, "Ben gelmezsem 'Kardeşi var burada.' diyorlar. Oraya geliyorlar, onlar olmasa bana geliyorlar. Böyle devam ediyor, yabancıya gitmiyorlar." diye konuştu.

Eskiden kalenin farklı bir noktasında işlerini yaptıklarını, uzun yıllardır da belediyenin kendilerine tahsis ettiği alanda mesleği sürdürdüklerini anlatan Okuducu, "Fena da olmadı. Burada surların önünde oturuyoruz. Sabahleyin geliyorum. Tezgahı çıkarıyoruz, buraları süpürüyoruz, müşteri bekliyoruz. Bizimki kol gücü. Kol çalıştığı müddetçe devam edeceğiz." dedi.