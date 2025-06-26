Kayseri'de Kaza: 5 Yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, M.T.G. idaresindeki 34 CMD 487 plakalı otomobil, Elbaşı Mahallesi'nde Y.E.A'nın kullandığı 38 AJN 783 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile S.A, D.A. ve S.A. çeşitli hastanelere kaldırıldı.