Kayseri'de köpek dövüştürdükleri iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpek dövüşü organize ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Dövüştürülen 2 Anadolu çoban köpeği ise barınağa teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Köpek Dövüşü Operasyonu - Son Dakika
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