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Kayseri'de Kuraklık ve Köy Kalıntıları

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Kayseri'de kuraklık nedeniyle su altında kalan Kuşçu köyü kalıntıları gün yüzüne çıktı.

12.11.2024 14:30
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Kayseri'de kuraklık: Baraj suları çekildi, suyun altındaki köy ortaya çıktı

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş:

"Çiftçilerimiz kuraklıktan etkileniyor ve endişemiz var"

KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan kuraklık nedeniyle baraj suları çekilince su altında kalan köyün kalıntıları ortaya çıktı. Endişeli olduklarını kaydeden Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş; "Çiftçilerimiz kuraklıktan etkileniyor ve endişemiz var" dedi.

Yağışın etkili olmadığı Kayseri'de çiftçiyi kuraklık korkusu sararken, baraj suları da çekildi. Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda da kuraklık nedeniyle sular çekilirken, su altında kalan eski Kuşçu köyünün kalıntıları gün yüzüne çıktı. Havadan görüntülenen baraj, yaşanan kuraklığı da gözler önüne serdi.

"Endişeliyiz"

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Kayseri'de kurak mevsim yaşıyoruz. Çiftçilerimiz baya etkileniyor ve endişemiz var. Ürünlerimiz çıkmaz mı diye düşünüyoruz. Barajların doluluk oranları da düşüş var. Sarıoğlan'daki barajımızın doluluk oranı sıfıra düştü. 100 bin dekar alanı sulayan Sarımsaklı Barajı beslenmesine rağmen yüzde 15 seviyesine düştü. Kentin en büyük barajı olan ve "Kayseri'nin denizi" diye tabir edilen Yamula Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 8. Baraj bayağı çekildi. Kuraklıktan dolayı çiftçilerimizin TARSİM sigortasını yaptırması gerekiyor. 2025 yılı için çiftçi kayıt sistemi işlemlerini yaptıran çiftçilerimizin mutlaka sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü kuraklık ve doğal afet olduğu zaman öncelikle sigorta gerekiyor ve ödeme yapıyor. Çiftçilerimiziz duyarlı olması gerekir. Kuraklık halen devam ediyor. Kuraklıktan dolayı tohumunu ekmeyen çiftçilerimiz var. Bu da bir doğal afettir ve yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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