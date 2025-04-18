Kayseri'de Kuyumcu Soygunu Girişimi - Son Dakika
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Kayseri'de Kuyumcu Soygunu Girişimi

Banka çalışanı, mobbing nedeniyle kuyumcuyu soymaya çalıştı, pişman olduğunu söyledi.

18.04.2025 11:20
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KAYSERİ'de yaşlı gibi davranıp taş ve biber gazıyla kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulununca tutuklanan banka çalışanı N.Ç. (35) ifadesinde, çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını öne sürerek, "Borca girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben zorluk içindeyken, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurguladım, pişmanım" dedi.

Olay, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Banka çalışanı N.Ç., tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına geldi. Çeşitli tutarda altın almak istediğini söyleyen N.Ç., kendisini bilgilendiren iş yeri sahibi M.O.'ya yanında getirdiği biber gazı ve taşla saldırdı. M.O. ile şüpheli arasındaki arbedeyi duyan komşu esnafın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.Ç. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Şüpheli N.Ç.'nin ifadesine DHA ulaştı. Çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını ve sıkıntıları olduğunu öne süren N.Ç. ifadesinde, "İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç yatağına girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim. Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım" dedi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, N.Ç.'nin kendisine takıları göstermek isteyen iş yeri sahibine cebinden çıkardığı biber gazını sıktığı, ardından da başına taşla vurduğu görüldü. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği ve taraflar arasında arbede yaşandığı da kameraya yansıdı. Diğer yandan, iş yeri sahibinin komşularından birine 'Hırsız, polis çağır' dediği de görüntülerde yer aldı.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

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Kaynak: DHA

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