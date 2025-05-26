Kayseri\'de Mobilya Atölyesinde Yangın

KAYSERİ'de mobilya üretiminin yapıldığı atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 00.10 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi, Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya üretiminin yapıldığı atölyede çıktı. Yangın bilinmeyen nedenle çıkarken, büyüyen alevler atölye ve deposunun büyük bölümünü kapladı. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı.

Polis, atölye ve deponun kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlattı.