Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Kayseri\'de organize suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi.

16.03.2024 00:51  Güncelleme: 00:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Yılan B." lakaplı B.Ş'nin İncesu ilçesinde kendi oluşumunu kurarak illegal yapılanmaya girdiği, yanında yer alan ve "sağ kolu" olarak bilinen F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, ayrıca bu kişilerin İncesu'da silahlı eylemler gerçekleştirdiği iddiasıyla 29 adrese yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İncesu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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