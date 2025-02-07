Kayseri'de Otobüs Kazasında Anne Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Otobüs Kazasında Anne Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Kayseri\'de Otobüs Kazasında Anne Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Kayseri'de özel halk otobüsünün çarptığı Ebru Abravci yaşamını yitirirken, oğlu Selahattin ağır yaralandı. Kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı ve otobüs şoförü hakkında ceza davası açıldı.

07.02.2025 12:55  Güncelleme: 12:59
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KAYSERİ'de özel halk otobüsünün çarptığı Ebru Abravci'nin (28) hayatını kaybettiği, oğlu Selahattin Abravci'nin (10) yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otobüsün refüjden karşıya geçmek isteyen anne ile oğluna çarptığı ve araçtaki yolcuların yaşadığı panik anları yer aldı.

Kaza, geçen yıl 19 Mayıs'ta Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Celal Yelkenoğlu idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Ebru Abravci ile oğlu Selahattin Abravci'ye çarptı. Anne ve oğlu, otobüsün altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Ebru Abravci ve oğlu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Abravci, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otobüs şoförü Yelkenoğlu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Karara itiraz üzerine Yelkenoğlu, 9 gün sonra tahliye edildi.

'FRENE BASTIM ANCAK ÇARPMIŞTIM'

Mustafa Celal Yelkenoğlu hakkında Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına sanık Mustafa Celal Yelkenoğlu, Selahattin Abravci ile babası Zübeyir Abravci ve taraf avukatları hazır bulundu. Mustafa Celal Yelkenoğlu savunmasında, Olay günü saat 17.45 sıralarında 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsünü kullanıyordum. Boztepe Mahallesi seferini yapıyordum. Kayserispor Tesisleri'nde durak vardı. Orada yolcu indirdim. Tekrar hareket ettim. Hızım 20-30 kilometre saat idi. Bir kadın ve bir çocuğun yolun karşısından karşısına geçtiğini gördüm. Çaprazımdaydı, trafik işliyordu. Ben de frene bastım, durdum ancak çarpmıştım. Bana herhangi bir şekilde el işaretinde veya durmam konusunda bulunmadılar. Sağ şeritteydim. Olay da kusurum yoktur. Elimden geleni yaptım. Beraatimi talep ediyorum dedi.

'OTOBÜS HIZLA BİZE ÇARPTI'

Tedavisinin ardından taburcu edilen Selahattin Abravci ise duruşmada, Annemle birlikte Erkilet'te otobüse bindik. Ninemlere gidiyorduk. Kosova Parkı'nda otobüsten indik. Yolun karşısına geçecektik. Bulunduğumuz şeridi geçtik. Yol boştu. Diğer şeridi de geçecektik. O esnada bineceğimiz otobüsün, otobüs durağına doğru geldiğini gördük. Bu esnada yoldaydık. Elimi havaya kaldırdım. Çünkü o otobüse binmemiz gerekiyordu. Otobüs, durağında durmadı. Frene basmadı, korna çaldı. Duracağını sandık. Kaldırıma 1-2 adım kalmıştı ki otobüs hızla bize çarptı. Altında sürüklendik. Otobüsün altında sürüklenirken frene basıldı, olay nedeniyle yaralandım. Uzun bir süre yoğun bakımda yattım. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yelkenoğlu'nu, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

KALDIRIMA 1 METRE KALA ÇARPMIŞ

Öte yandan kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Ebru Abravci ile oğlu Selahattin'in, otobüse yetişebilmek için refüjden karşıya koşarak geçmeye çalıştığı, kaldırıma yaklaşık 1 metre kala özel halk otobüsünün anne ile oğluna çarptığı görüldü. Şoförün kornaya bastığı, sağ ön tarafından çarpması, yolcuların panik anları ve bağrışmalar da kameraya yansıdı.

Haber-Kamera KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Otobüs Kazasında Anne Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı - Son Dakika

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