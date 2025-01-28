Kayseri'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yolcunun Ölümü Üzerine Dava Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yolcunun Ölümü Üzerine Dava Açıldı

Kayseri\'de Otobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Yolcunun Ölümü Üzerine Dava Açıldı

Kayseri'deki halk otobüsü kazasında 74 yaşındaki Şükrü Özcan, düşmesinin ardından 38 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Y.A. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2-6 yıl hapis cezası davası açıldı.

28.01.2025 11:35  Güncelleme: 11:39
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KAYSERİ'de ani fren nedeniyle dengesini kaybedip, halk otobüsünün açık kapısından düşen ve 38 gün sonra hayatını kaybeden Şükrü Özcan'ın (74), ölümü sonrası otobüs şoförü Y.A. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine de yer verilen Y.A., "Kapıları kapatmadan hareket ettim. Yaklaşık 10 metre ilerlediğim esnada önüme kasis çıkınca frene bastım. Bu sırada ön kapı açıktı. Sonradan ismini öğrendiğim Şükrü Özcan isimli şahıs aracın ön kapısından dışarı düştü. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

Kaza, geçen yıl 27 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki Eğribucak seferini yapan özel halk otobüsüne bindikten bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şükrü Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özcan, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan, 38 gün süren yaşam mücadelesi sonrası yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Özcan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Öte yandan, halk otobüsünün şoförü Y.A.'nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Şükrü Özcan'ın otobüsün açık olan ön kapısından düştüğü anlar ise özel halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özcan'ın otobüse elinde bir çanta ile bindiği, bir süre ayakta gittiği ve yerine oturmak istediği sırada otobüsün ani freniyle dengesini kaybedip, ön kapıdan düştüğü görüldü. Öte yandan, görüntülerde çevredekilerin Özcan'a doğru koştukları, otobüs şoförünün de sağlık görevlilerini arayıp yolcunun aşağı düştüğünü anlattığı ve acil ambulans talep ettiği de yer aldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede otobüs şoförü Y.A. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Y.A., "Duraktan yolcu aldım. Kapıları kapatmadan hareket ettim. Yaklaşık 10 metre ilerlediğim esnada önüme kasis çıkınca frene bastım. Bu sırada ön kapı açıktı. Sonradan ismini öğrendiğim Şükrü Özcan isimli şahıs aracın ön kapısından dışarı düştü. Ben bu esnada fren yaptığım için duruyordum. Hareket etseydim tekerin altında kalabilirdi. Düşen şahsa baktığımda kafasında kan vardı. Kafasını nereye vurduğunu görmedim. Muhtemelen yere vurduğunu düşünüyorum. Hemen ambulansı aradım. Şahıs vefat ettikten sonra belediye beni otobüs şoförlüğünden aldı. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi. Sanık Y.A., mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

HABER: Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Şükrü Özcan, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kaza, Son Dakika

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