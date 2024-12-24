Kayseri'de Pompalı Tüfekle Adam Öldürme Duruşması Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Pompalı Tüfekle Adam Öldürme Duruşması Başladı

Kayseri\'de Pompalı Tüfekle Adam Öldürme Duruşması Başladı

Kayseri'de tartıştığı Şaban Sarıbalık'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Serhat A. duruşmada pişman olduğunu ifade etti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

24.12.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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KAYSERİ'de parkta tartıştığı Şaban Sarıbalık'ı (16) pompalı tüfekle vurarak öldüren Serhat A. (20), tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Beni darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesi için telefonla Şaban'ı aradım. Videoyu silmesini istedim. O da bana 'Yüz yüze gelince silerim' dedi. Tüfekle yere doğru ateş ettim, bacağından yaralandığını düşünmüştüm" dedi.

Olay, 6 Mart'ta saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Şaban Sarıbalık ile Serhat A. konuşmak için parkta buluştu. Tarafların tartışması kavgaya dönüşürken, Serhat A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili Serhat A. ile bu sırada yanında olan Hasan K. (20) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. Serhat A. ile Hasan A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

DAVA BAŞLADI

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında 2 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Serhat A. pişman olduğunu söyleyerek, "Olaydan 1 hafta önce beni darbederken kayıt altına aldığı videoyu silmesi için telefonla Şaban'ı aradım. Videoyu silmesini istedim. O da bana 'Yüz yüze gelince silerim' dedi. Ben de bu yüzden bu konuyla alakalı bir şikayette bulunmadım. Hasan'ı da korktuğum ve tek başıma gitmek istemediğim için aradım. Tüfekle yere doğru ateş ettim. Bacağından yaralandığını düşünmüştüm. Böyle olsun istemedim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Bir diğer sanık Hasan K. ise, "Suçsuzum. Olaya dahil değilim. Sadece niyetim Serhat'a engel olmaktı" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Pompalı Tüfekle Adam Öldürme Duruşması Başladı - Son Dakika

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